«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Шовковского на игру Ла Лиги

Известный в прошлом вратарь Александр Шовковский дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад».
Ставка: минимум 2 мяча в матче за 1.40.
«После поражения от «Реала» (1:3) команда Гаритано не проигрывает уже два тура — победили «Уэску» (2:0) и удержали ничью с «Вильярреалом» (1:1). Стиль «Атлетика» — это борьба, мелкие фолы, силовая игра в атаке с кроссами и доминированием в воздухе. Этот стиль кардинально отличается от комбинационного футбола «Реала Сосьедад». Его главные недостатки — прямолинейность и отсутствие плана «Б».
Преимущество «Атлетика» — отсутствие травмированных. Гаритано рассчитывает на всех лидеров. Прежде всего на свою линию защиты (Капа и Берчиче — на флангах, Мартинес и Алварес — в центре). Восстановился перед дерби основной вингер — Беренгера. В порядке главные исполнители в атаке — Муниаин, Уильямс, Вильялибре.
Последние неудачи «Реала Сосьедад» (6 матчей без побед, 3 поражения подряд) связывают с травмой главной звезды — Давида Сильвы. Скорее всего, его травма лишь усугубила другие слабые места — недостаток класса, пробелы в тактике, недостаточная глубина состава. Некоторых игроков из Сан-Себастьяна откровенно переоценили. Скажем, последние матчи слабо сыграли лидеры — опорник Мерино и вингер Порту.
Против «Атлетика» Сильва будет играть, и это хорошая новость. Опытный хавбек должен добавить опций главным исполнителям в атаке — Оярсабалю, Виллиану Жозе и юным звездам — 19-летнему Барренечии и 21-летнему шведу Исааку.
Дерби получится боевым и не очень зрелищным. Команды обменяются голами. Команда из Сан-Себастьяна оборвёт свою серию поражений, но вряд ли выиграет», — сказал Шовковский.
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