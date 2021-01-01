«Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз Максима Калиниченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Эвертона» за 1.99.



«Эвертон», конечно, показывает замечательные результаты. Многие средние команды, которые изредка забирались на вершину таблицы в этом сезоне, давно опустились. Слишком плотный график в английском чемпионате, как и всегда в это время. Однако «Эвертон» под руководством Карло Анчелотти всё ещё борется за лидерство.



Ещё пару туров назад «ириски» занимали вторую строчку после «Ливерпуля». Сейчас они опустились на четвёртое место. Однако отставание от «Лестера» и «Ман Юнайтед» минимально.



Немного смог оторваться от преследователей сам «Эвертон». Хотя интересно, что сразу пять команд ниже отстают от него ровно на три балла. И в числе этих команд есть «Челси», «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Так что подопечным Анчелотти некогда расслабляться. Нужно снова брать очки, тем более что соперник в этом туре не самый сильный.



Приезжает на «Гудисон Парк» «Вест Хэм» в этот раз. Сейчас «молотобойцы» закрепились в середине. Они на 10-м месте, отставая от всё тех же пяти команд на три очка. Ранее в этом сезоне «Вест Хэм» тоже занимал лучшие строчки в таблице.



Играет в последнее время «Вест Хэм» неважно. За четыре матча набрал всего три балла, трижды сыграв вничью и в одной встрече потерпев поражение. Причём почти все эти игры были у команды Дэвида Мойеса против не самых сильных клубов. Поэтому очевидных шансов у «Вест Хэма» в этой игре я не вижу. Думаю, их снова устроит ничья, учитывая форму соперника.



Анчелотти сейчас с «Эвертоном» показывает прекрасный футбол. Команда добивается успехов и всё ещё борется за лидерские позиции. Сейчас у «ирисок» идёт победная серия из четырёх матчей. Причём как раз «Эвертон» в этих матчах обыгрывал сильных соперников – «Челси», «Лестер», «Арсенал». Думаю, что серия побед мерсисайдцев продолжится и в этом матче.



Думаю, игра будет непредсказуемой. «Эвертон» выигрывает с маленьким счётом в последнее время. А «Вест Хэм» может закрыться в обороне и надеяться на ничью. На счёт не рискну ставить. Предложу заключить пари просто на победу «Эвертона», — сказал Калиниченко.