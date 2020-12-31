«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз: перенос матча с «Ман Сити» не собьёт мудрого Анчелотти

1 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Вест Хэм» 1 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Хэм» (01.01.2021)

Тернистый 2020 год подошёл к своему завершению, но английская Премьер-лига по традиции продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь невероятно плотный, каждый лишний день отдыха на счету. Три замены на таком фоне кажутся настоящей катастрофой для тренеров, но АПЛ непреклонна.

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Программа 17-го тура чемпионата Англии откроется 1 января двумя поединками. В самом раннем «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча стартует в 20:30 мск, у болельщиков будет время оклематься после застолий.



Лондонцы отправятся в Ливерпуль на фоне небольшого спада. В декабре они успели провести целых шесть игр, в которых добыли всего одну победу. Также случилось два поражения. Впрочем, от мощных соперников. «МЮ» (1:3) и «Челси» (0:3). А в остальных трёх случаях пришлось довольствоваться мирными исходами.



В турнирной таблице АПЛ «молотобойцы» спустились на десятое место. После 16 туров в активе 23 балла. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего три пункта, но здесь и конкуренция солидная, и у некоторых участников есть игры в запасе. Впрочем, даже спокойный финиш в серединке на контрасте с прошлым сезоном станет хорошим итогом.

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В прошлом туре команда Дэвида Мойеса гостила у крепкого «Саутгемптона» и снова сыграла вничью (0:0). Вообще, с результативностью у неё проблем нет, но в этот раз забить не получилось. «Святые» больше владели мячом, но по моментам у соперников было плюс-минус равенство. Потому делёж очков кажется вполне справделивым.



«Эвертон» в 16-м туре должен был играть дома против «Манчестер Сити». Однако в стане «горожан» обнаружились проблемы с COVID-19, и встречу перенесли. Таким образом, мерсисайдцы получили дополнительное время на восстановление и подготовку. А при столь плотном графике это весомое преимущество.



Для «Вест Хэма» выезд в Ливерпуль станет третьим поединком за шесть дней. Мойес наверняка проведёт некоторую ротацию состава, хотя скамейка у него не самая интересная. А подопечным Карло Анчелотти, которые после неудачной серии набрали отличную форму, это только на руку.

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«Ириски» действительно в декабре выглядят здорово. За пять предыдущих игр одержали четыре победы и скатали одну ничью. Забить при этом получилось не так много, всего семь мячей. Зато в обороне полный порядок. Вскрыть защитную линию на этом отрезке удалось лишь «Бёрнли» и «Арсеналу», хотя последний отличился с пенальти.



В двух последних домашних матчах «Эвертон» обыграл «Челси» (1:0) и «Арсенал (2:1). На наш взгляд, уверенный ход и внезапный дополнительный отдых помогут продолжить удачную серию. Мы бы проверили лобовую победу хозяев за крепкий коэффициент 2.00.



При желании можно также подумать над ИТБ1 1.5 мяча за 1.95. Оборона «Вест Хэма» далеко не самая надежная, пропускают лондонцы довольно часто. А мерсисайдцы за семь поединков на своём поле забили 15 мячей, в этот раз тоже должны выглядеть острее своего соперника в атаке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Хэм» 1 января 2021 года

«Эвертон» внезапно получил дополнительное время на отдых, а «Вест Хэм Юнайтед» вынужден проводить третью игру за шесть последних дней. При этом «ириски» ещё и форму набрали отличную в декабре. На наш взгляд, шансов у лондонцев в первом матче в 2021 году крайне мало. Разница в свежести, уровне исполнителей и своё поле позволяют считать синих полноправным фаворитом.



Ставка 1: победа «Эвертона» за 2.00.



Ставка 2: индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча за 1.95.