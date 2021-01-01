Эксперты назвали фаворита Примеры в сезоне-2020/2021

Испанская Примера отгуляла рожденственские каникулы и начала вторую часть сезона. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет чемпионом Испании в текущем сезоне.



Прямо сейчас с 35 очками лидирует «Атлетико». На два очка меньше у «Реала», при этом «Галактикос» сыграли на два матча больше. Пока букмекеры ждут, что команда Зинедина Зидана всё же накатит на финише и считают её фаворитом. Коэффициент на чемпионство «Королевского клуба» — 2.20.



Но «Атлетико» совсем не собирается уступать. Всего одно поражение (как раз от «Реала») и вероятный гандикап дают команде Диего Симеоне неплохой шанс на чемпионство. Коэффициент почти такой же – 2.30.



А вот у «Барселоны» дела идут плохо. Куману пока не удаётся стабильно набирать очки. И это привело к тому, что сейчас сине-гранатовые идут только на 5-м месте, отставая от «Атлетико» на 10 очков. Исправить всё ещё можно, но, кажется, букмекеры не слишком в это верят. Поставить на то, что «Барселона» выиграет чемпионат Испании, можно за 6.00.



На «Севилью» можно поставить с коэффициентом 40.00. Шансы «Вильярреала» оценивают коэффициентом 65.00, а на «Реал Сосьедад» можно поставить за 75.00. На чемпионство любой другой команды коэффициенты начинаются от 1000.00.