Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «МЮ» за 1.78.

«Астон Вилла» здорово выглядела в Лондоне, закончив игру с «Челси» вничью. Перед этим команда крупно обыграла земляков из «Вест Бромвича». Ещё и «Кристал Пэлас» она удачно прошла.

Последний раз «Астон Вилла» проигрывала ещё в конце ноября. Сейчас команда пытается попасть в еврокубки. Она играет так, чтобы эта мечта оказалась реальностью.

Но на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» должен выиграть у «Астон Виллы». Уж слишком всё хорошо у команды из Бирмингема в последнее время. Ну и у «Манчестера» появилось качество: команда умудряется выигрывать, несмотря на не очень хороший уровень игры в отдельных матчах.

Например, взять встречу с «Вулверхэмптоном». Вроде бы много осталось и физических, и эмоциональных сил у игроков «Манчестер Юнайтед», но победа была добыта с большим трудом.

Уверен, что обе команды будут играть на победу, но выиграет «Манчестер Юнайтед», — сказал Казаков.

«МЮ» — «Астон Вилла». Прогноз: Рашфорд, Погба и Грилиш закатят шоу во втором тайме
Соперники хороши в атаке, но гораздо чаще забивают после перерыва.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021