«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «МЮ» за 1.78.
«Астон Вилла» здорово выглядела в Лондоне, закончив игру с «Челси» вничью. Перед этим команда крупно обыграла земляков из «Вест Бромвича». Ещё и «Кристал Пэлас» она удачно прошла.
Последний раз «Астон Вилла» проигрывала ещё в конце ноября. Сейчас команда пытается попасть в еврокубки. Она играет так, чтобы эта мечта оказалась реальностью.
Но на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» должен выиграть у «Астон Виллы». Уж слишком всё хорошо у команды из Бирмингема в последнее время. Ну и у «Манчестера» появилось качество: команда умудряется выигрывать, несмотря на не очень хороший уровень игры в отдельных матчах.
Например, взять встречу с «Вулверхэмптоном». Вроде бы много осталось и физических, и эмоциональных сил у игроков «Манчестер Юнайтед», но победа была добыта с большим трудом.
Уверен, что обе команды будут играть на победу, но выиграет «Манчестер Юнайтед», — сказал Казаков.
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