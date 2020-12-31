«МЮ» — «Астон Вилла». Прогноз: Рашфорд, Погба и Грилиш закатят шоу во втором тайме

1 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 4.60. А ставки на ничью принимаются за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч 17-го тура АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла» 1 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Астон Вилла» (01.01.2021)

Тернистый 2020 год подошёл к своему завершению, но английская Премьер-лига по традиции продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь невероятно плотный, каждый лишний день отдыха на счету. Три замены на таком фоне кажутся настоящей катастрофой для тренеров, но АПЛ непреклонна.

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Программа 17-го тура чемпионата Англии откроется 1 января двумя поединками. В самом позднем из них «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет бирмингемскую «Астон Виллу». Встреча стартует в 23:00 мск, у болельщиков будет время оклематься после застолий.



Манкунианцы окончательно отошли от провала в Лиге чемпионов, дела во внутреннем первенстве идут здорово. Беспроигрышная серия тянется с восьмого тура, она позволила выйти на вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет три пункта, но при этом есть ещё игра в запасе. То есть всё очень близко



В прошлом туре «красные дьяволы» принимали «Вулверхэмптон» и одержали победу (1:0). Хотя пришлось сильно понервничать, потеря очков была крайне близка. Единственный гол хозяева забили уже в добавленное ко второму тайму время, а моментов у «волков» было как минимум не меньше.

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Впрочем, главный тренер Уле-Гуннар Сульшер вполне может быть доволен тем, что его команда не пропустила. Ведь это только вторая игра за семь последних туров, когда получилось сыграть на ноль. В остальных пяти случаях сетка ворот красных тревожилась целых девять раз.



«Астон Вилла» в нынешнем сезоне пока тоже выглядит интересно. Перед 17-м туром в активе 26 очков и пятое место в таблице АПЛ. Отставание от банды Юргена Клоппа составляет семь пунктов, но зато есть сразу два поединка в запасе. Хотя конкуренцию никто не отменял, претендентов на еврокубки в Англии хватает.



В игре 16-го тура, которая состоялась 28 декабря, бирмингемцы гостили у ещё одного серьёзного соперника – лондонского «Челси» – и сумели зацепить очки. Пропустили первыми на 34-й минуте, но отыгрались уже в начале второго тайма. Встреча так и завершилась со счетом 1:1. В целом, закономерно.

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Любопытно, что «львы» здорово провели вторую половину матча и имели шансы забить больше. У «МЮ» могут возникнуть проблемы как раз после перерыва. Дело в том, что большую часть своих мячей (общее количество — 28 штук), бирмингемцы забили во вторых таймах.



Однако стоит отметить и высокую результативность манкунианцев – во вторых половинах матчей они отличились 19 раз. На таком фоне вполне можно подумать над ставкой «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.07. Наверняка соперники начнут осторожно, учитывая высокую цену ошибки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Астон Вилла» 1 января 2021 года

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ набрал солидную форму и вышел на второе место в турнирной таблице. Однако замкнувшая топ-5 первенства «Астон Вилла» на днях отобрала очки у «Челси», переиграв лондонцев во втором тайме. В этот раз есть все основания ожидать яркой второй половины встречи. Во-первых, соперники чаще забивают после перерывов, а, во-вторых, цена ошибки высока, осторожность на первых минутах не повредит.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.