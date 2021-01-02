«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч 14-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 1.82.

«Очень важный матч для гостей. Им нужно продолжить позиционировать себя одним из лидеров немецкого футбола на сегодняшний день. После небольшого перерыва «Лейпцигу» важно выиграть первый матч, задать таким образом себе настроение на оставшуюся часть сезона. И соперникам надо напомнить, что «РБ Лейпциг» — это новая сила, и к ней нужно относиться максимально серьезно.



Конечно, на победу будет играть «Лейпциг» в гостях. Ни о какой суперосторожности, игре от обороны речи здесь быть не может. Несмотря на то, что атакующая игра у «Лейпцига» не сформировалась заново после ухода Тимо Вернера, шансы все равно очень хорошие. Самыми разными способами команда может атаковать, разные футболисты могут забивать. Думаю, хорошая ставка — «победа «РБ Лейпциг» в этой игре за 1.82».