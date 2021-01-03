«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Александра Аксёнова на матч 15-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Удинезе».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.71.

«В прошлом туре «Ювентус» проиграл дома «Фиорентине», и этот матч получился не только первым проигранным в этом чемпионате Италии, но и был назван журналистами слабейшей игрой «Юве» при Андреа Пирло. Именно в таком настроении туринцы уходили на новогодню паузу, после которой Пирло говорил в интервью не столько о следующем сопернике — «Удинезе», — сколько рассуждал о возможных последствиях от той неудачи и мотивации команды перед этим туром.



У «Ювентуса» есть небольшие кадровые проблемы, дисквалифицированы Куадрадо и Рабье, но обойма у Пирло столь хороша, что, думается, этих потерь «Юве» не заметит. Кстати, в предыдущем матче с «Удинезе», тогда ещё подопечные Сарри проиграли. А вот в домашних играх, как правило, туринцы побеждали, да ещё и с крупным счётом. Допускаю, что-то подобное будет и на этот раз, да ещё и с учётом повышенной мотивации Пирло и компании — две неудачи подряд представить довольно сложно. Поэтому ставлю на убедительную победу «Ювентуса».