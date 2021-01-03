«Алавес» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Атлетико» за 4.14.

«Атлетико» движется в направлении чемпионского титула, однако «Алавес» в состоянии доставить дома немало проблем команде Диего Симеоне. Хотя у «индейцев» дисквалифицированы Савич и Трипьер, но зато в строю все форварды. Честно говоря, я долго не мог подобрать ставку на этот матч — коэффициенты в линии выглядят очень сбалансированными и заслуженными — и даже думал оставить этот матч вообще без прогноза.

Но вспомнил про тенденцию «Атлетико» прибавлять во вторых таймах и поэтому предложу ставку с коэффициентом выше четырёх на то, что «Атлетико» выиграет при ничьей после первого тайма. Две последние выездные победы «Атлетико» в чемпионате — в матчах с «Валенсией» и «Реалом Сосьедад» — прошли при нулевой ничьей к перерыву. У «Алавеса» тоже весьма много безголевых первых таймов. Мне кажется, в данном случае вероятность выигрыша хорошо коррелируется с величиной коэффициента».