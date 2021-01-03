«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.57.

«Реал Сосьедад» прервал печальную для себя серию из шести матчей без побед. Пришла победа в баскском дерби, очень важная. В Бильбао победили 1:0 благодаря быстрому голу Порту. После этого «Сосьедад» очень уверенно отоборонялся.



Есть определённые кадровые проблемы у «Сосьедада» сейчас. Не играет Давид Сильва, нет и ещё некоторых игроков — Элустондо, Ильярраменди вне доступного списка игроков, Янузай под вопросом. Но всё равно «Сосьедад» смотрится поструктурнее и покачественнее, чем нынешняя «Осасуна». Обыграть команду, которая идёт в зоне вылета, «Сосьедад» дома может. В последних домашних матчах «Сосьедаду» не везло и в чемпионате, и в Лиге Европы. Сейчас, может быть, с наступлением нового года удача к баскам вернётся.



Мой прогноз — «победа «Реала Сосьедад» за 1.57".