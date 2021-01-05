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«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 5 января

«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 5 января
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Торпедо».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.23.

«Вот и на забытой хоккейным богом нижнекамской улице опрокинулся грузовик с мороженым. И «Нефтехимик» на позитиве ушёл на новогодние каникулы и на ещё большем позитиве с них вышел. И уже забыт леденящий душу ужас девяти поражений подряд. И жизнь потихоньку налаживается, если, конечно, не брать в расчёт последнее место в Восточной конференции и предпоследнее – во всей КХЛ (сзади, пуская пузыри и хрипло дыша, судорожно скребёт ногтями по льду рижское «Динамо»).

У нижегородцев в принципе всё ещё лучше. «Сибирь», как та лягушка в анекдоте, что попала в крынку с молоком, решила больше не бороться и тихо булькнула в вечность. Причём булькнула она в этом самом Нижнекамске, а сейчас её допинают в Ярославле – и будет совсем хорошо. Живи и радуйся.

В принципе напрягаться в татарстанской глубинке нижегородцам уже незачем. Да и статистика личных встреч подсказывает, что ничего хорошего из этого обычно не получается. Нет, в принципе преимущество по количеству побед в междусобойчиках у «автозаводцев» имеется, и преимущество весьма приличное. Но добыто оно в основном дома. В Нижнекамске же «Торпедо» играет тяжело и натужно, проигрывая в два раза чаще, чем выигрывая.

Поэтому есть все основания предположить, что «Нефтехимик» продлит свою победную серию до сумасшедшего числа в три матча. Только вряд ли возьмёт два очка в основное время. Всё-таки в основное время будет ничья. А уже потом Нижний махнёт рукой и скажет: «Да подавись!» — сказал Лебедев.

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