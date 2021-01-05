«Динамо» Мн – СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – СКА.
Ставка: ничья за 4.95.
«Наверное, больше всего на свете я был бы удивлён, если бы увидел СКА в числе команд, вышедших из новогодних каникул 3 января. Честно говоря, я удивлен и тому, что СКА начинает играть уже 5 января. Не понаслышке зная, кто и как составляет календарь КХЛ, а главное, кто ногой открывает дверь в тот кабинет, где составляют календарь КХЛ, я предполагал, что СКА выйдет из новогодних каникул вместе со всеми простыми трудящимися людьми, то есть 11 января.
Но СКА вышел 5-го и сразу поехал в Минск, где нас ожидает, возможно, самый интересный и непредсказуемый матч всего игрового дня. И будет он таким потому, что минчане в принципе бегут, и бегут неплохо («Авангард» не даст соврать), а каким будет СКА, мы пока не знаем. Но точно знаем, что появившуюся в последние сезоны лень двух первых периодов за время новогодней паузы никуда не деть. Нет, в принципе из ныне работающих Владимир Крикунов или Олег Знарок могли бы с ней справиться, только кто же их в СКА возьмёт?
Вот поэтому-то и ждём от минского матча кучу всяких игровых «вкусняшек». И, быть может, даже не совсем логичный результат. Логика подсказывает, что СКА сильнее даже не на голову, а на две. Что в этом сезоне он уже дважды вынес «зубров» вперёд ногами и под фанфары с общим счётом 9:1, но…
Была не была! Вангую ничью в основное время, а уже после него минчане на какой-нибудь шальной контратаке возьмут второе очко. Аж самому страшно от такого прогноза», — сказал Лебедев.
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