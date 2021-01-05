Финляндия — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу за 3-е место МЧМ-2021!
В ночь с 5 на 6 января сборные России и Финляндии встретятся в матче за третье место МЧМ-2021. Начало матча — в 1:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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