КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 5-й этап в Оберхофе
С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
8 января
13:30 мск — спринт, женщины
16:15 — спринт, мужчины.
9 января
14:45 — гонка преследования, женщины
16:45 — гонка преследования, мужчины.
10 января
13:30 — смешанная эстафета.
16:40 — супермикст.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Ирина Казакевич идёт 26-й.
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