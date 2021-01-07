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КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 5-й этап в Оберхофе

КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 5-й этап в Оберхофе
Ставки / Прогнозы 0

С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований

8 января
13:30 мск — спринт, женщины
16:15 — спринт, мужчины.

9 января
14:45 — гонка преследования, женщины
16:45 — гонка преследования, мужчины.

10 января
13:30 — смешанная эстафета.
16:40 — супермикст.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Ирина Казакевич идёт 26-й.

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