Эксперты назвали фаворита Кубка английской лиги после полуфиналов

Вчера стала известна пара финалистов Кубка английской лиги. В решающем матче сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команда Жозе Моуринью в своем полуфинале переиграла «Брентфорд» со счетом 2:0 благодаря голам Сиссоко и Сон Хын Мина. Подопечные Хосепа Гвардиолы с таким же результатом одолели «МЮ», голы забили Джонатан Стоунз и Фернанандиньо.



Аналитики букмекерских контор считают фаворитом финала клуб из Манчестера. Поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.92, это примерно 51% вероятности. Шансы «Тоттенхэма» эксперты оценили коэффициентом 4.22 (23%). На ничью в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 3.72 (26%).



Решающий матч Кубка лиги запланирован на 25 апреля, матч должен пройти в Лондоне.