«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч 3-го раунда Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Ставка: проход «Астон Виллы» за 2.44.



«Астон Вилла» стартует в Кубке Англии со стадии 1/32 финала вместе с сегодняшним противником. В чемпионате английской Премьер-Лиги «вилла» стартовала очень уверенно и за 15 туров сумела добыть восемь побед и два раза сыграла вничью, что принесло 26 очков и восьмую позицию.



После двух побед над «Вест Бромвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0) хозяева разделили очки с «Челси» (1:1) и в первый день 2021 года уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).



Чемпион нашёл свою игру и сумел выйти на первую позицию, но потерял концентрацию. Мерсисайдцы потеряли хороший гандикап после трёх последних туров, в которых сыграли вничью с «Вест Бромвич» (1:1) и «Ньюкасл» (0:0). В первой игре 2021 года красные неожиданно уступили «Саутгемптону» (0:1).



В составе хозяев, скорее всего, не выйдут на поле Баркли, Лэнсбери, Трезеге и Уэсли. У чемпиона не выйдут на поле Ван Дейк, Гомес, Кейта, Матип, Цимикас и Жота.



В этой игре «Ливерпуль» фаворит, но «Астон Вилла» может потрепать нервы действующему чемпиону. Я считаю, что гостей не хватит на все Кубки и чемпионаты, при этом хозяева имеют шанс пробиться в следующий этап. Предполагаю проход «Виллы», — сказал Мостовой.