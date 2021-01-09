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«Осасуна» — «Реал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

«Осасуна» — «Реал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» в первом тайме и матче за 2.06.

«Осасуна» обосновалась внизу турнирной таблицы. Разрыв между ней и конкурентами выше не такой большой. Однако зачастил этот клуб с ничьими, уже три раза подряд поделил он очки с соперниками.

Но не сказать чтобы эта команда была очень простой. По турниру она идёт довольно уверенно, несмотря на позицию в таблице. Больших провалов у «Осасуны» достаточно мало. В последний раз они разгромно проиграли только «Барселоне» (0:4), но это было уже давно. Сейчас команда так много не пропускает и часто отвечает соперникам забитыми голами.

«Реал» набрал ход, вернулся в свое обычное состояние. Сейчас он находится на втором месте в таблице Ла Лиги, проигрывая только «Атлетико». От команд ниже, в числе которых уже обосновалась и «Барселона», мадридцы оторвались на пять очков и больше.

Почти все у «Реала» в строю. Зидан наконец-то определился с основным составом. В последнем матче была обыграна «Сельта» (2:0). Да и до этого «сливочные» очень часто одерживали победу. Изредка играют они вничью, как это было в предпоследнем туре, во встрече с находящимся в зоне вылета «Эльче» (1:1).

После небольшого перерыва и одной игры «Реал» подходит к этой встрече фаворитом. Он бы и так был основным кандидатом на победу, а сейчас у команды Зидана больше сил, отдохнувшие игроки. По игре и по таблице «Реал», конечно, сильнее. Тут фантазировать о шансах «Осасуны» особого смысла нет. По крайне мере, поражения «Реала» точно не стоит ждать.

Предположу, что мадридцы уверенно выиграют в этой встрече. Моя ставка — победа «Реала» в первом тайме и во всей встрече».

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