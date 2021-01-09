«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.37.



«Лейпцигу» сейчас можно только говорить комплименты. Команда показывает очень качественный футбол, занимает второе место в чемпионате. И в обороне, и в атаке «РБ» играет очень интересно, что часто даёт результат. Можно отметить надёжную и уверенную игру «Лейпцига» в обороне, он уже четыре матча подряд не пропускает.



Дортмундцы не так давно поменяли тренера. После этого не сказать чтобы игра у «Боруссии» сразу улучшилась. Хотя она пока не так далеко находится от лидеров — с 25 очками располагается на четвёртом месте, и отставание от «Лейпцига» и «Баварии» составляет шесть очков.



Но всё-таки в сравнении с «Лейпцигом» «Боруссия» выглядит несколько легковесно. Намного чаще она проигрывает и пока не может выйти на стабильный результат. «Ред Булл» же не знает поражений уже давно, хотя и зачастил с ничьими.



Нынешний «Лейпциг» будет очень тяжело «Боруссии» обыграть. Счёт угадывать не буду. С одной стороны, «Ред Булл» почти не пропускает в последнее время. С другой — дортмундцы как раз хороши в атаке. Точный счёт и количество голов тут сложно прогнозировать.



Предложу поставить на более гарантированный вариант — победу «Лейпцига» в этой игре».