Биатлон сегодня, Кубок мира — 2020/2021: где смотреть, по какому каналу покажут

С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Прямые трансляции можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



8 января

13:30 мск. Спринт, женщины

16:15. Спринт, мужчины



9 января

14:45. Гонка преследования, женщины

16:45. Гонка преследования, мужчины



10 января

13:30. Смешанная эстафета

16:40. Супермикст.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Ирина Казакевич идёт 26-й.