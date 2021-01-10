«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Трактор».
Ставка: итоговая победа «Торпедо» за 1.86.
«Не будем забывать, что соперники по грядущему матчу у нас нынче играют и в одной конференции, и в одном дивизионе, и в последнее время все больше становятся конкурентами в турнирной таблице. Нижегородцы неплохо так разогнались к Новому году, и, удержи они сейчас свой график набора очков, то были ли в таблице не только выше «Трактора», но и, возможно, плевали бы сверху вниз на сам «Салават Юлаев». Но человек полагает, а Бог располагает, и у автозаводцев сейчас действующая серия из двух поражений подряд, и они гораздо ближе к своему родимому, восьмому месту, нежели к «Трактору» и особенно к первой четверке.
Да, у нижегородцев поражения в двух последних матчах, но у «Трактора»-то уже в четырех! Челябинцы закончили 2020 год весьма погано, проиграв не только «Авангарду», но и, прости, Господи, «Куньлуню». А начали 2021-й тоже с двух поражений – от «Ак Барса» (что понятно и объяснимо) и «Спартака» (что ни в какие ворота не лезет).
То есть, тут вроде бы незначительное преимущество есть на стороне хозяев. Не будем забывать, что в текущем сезоне соперники встречались дважды, и оба раза достаточно уверенно победили хозяева. Только «Торпедо» было как обычно, а «Трактор» в первый раз рвал всех, а во второй пикировал к центру Земли.
Сейчас челябинцы опять пикируют, а «Торпедо» снова как обычно. И есть все основания предположить суровую и мучительную домашнюю победу нижегородцев. Я бы даже сказал, настолько мучительную, что добиться ее получится только за пределами основного времени. Потому что оба хороши и оба хромают на одну ногу».
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