«Манчестер Сити» — «Бирмингем»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 2.03.

«Манчестер Сити» три дня назад провел тяжелый поединок в рамках полуфинала Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед», в котором сумел одолеть земляков со счетом 2:0. В чемпионате Премьер-Лиги «небесные» за 15 туров сумели добыть 29 очков и поднялись на пятую позицию.



Пеп Гвардиола добыл восемь викторий и пять раз команда сыграла вничью, что принесло такую позицию. В трех последних дуэлях «городские» выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).



«Бирмингем» после 23 туров первенства Чемпионшипа — на 18-м месте. В активе команды пять побед и восемь мирных исходов. В пяти последних турах гости смогли заработать только одно очко в матче с «Ноттингем Форест» (0:0), при этом все остальные матчи команда проиграла – «Дерби Каунти» (0:4) и в первом матче 2021 года «Блэкберну» (0:2).



Провально сыграла линия атаки, которая пропустила 29 голов. Считаю, что в этой игре «Манчестер Сити» явный фаворит, который может пройти в следующий этап даже вторым составом. Гвардиола обязан решить вопрос с «Бирмингемом» без особых усилий, при этом отдых могут получить некоторые игроки основы.



Предполагаю успех вице-чемпиона с разницей в 2-3 мяча".