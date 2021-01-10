«Арминия» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 15-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/21 «Арминия» — «Герта».
Ставка: «Герта» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.
«У «Арминии» одна из самых слабых атак в Бундеслиге (9 мячей). Всего один гол в четырех последних матчах или три в последних пяти. Забить больше одного мяча за игру в этом сезоне вообще удалось лишь раз — против «Майнца» в начале декабря (2:1). Не жду результативной игры от Билефельда и на этот раз.
Шансы «Герты» выглядят для меня предпочтительнее. Команда разгромила «Шальке» (3:0), хотя соперник исторически являлся сложным, и подняла себе настроение после Нового года. Кроме того, «Герта» в текущем сезоне в гостях набирает очки лучше, чем дома, и даже грандам ухитряется дать бой, регулярно поражая ворота. А вот в Берлине игры, наоборот, чаще всего не складываются.
Думаю, нас ждет не самая результативная игра, где «Герта» наберет очки».
- 10 января 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 9 января 2021
-
22:31
-
19:40
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00