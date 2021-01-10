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«Арминия» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 15-го тура чемпионата Германии

«Арминия» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 15-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/21 «Арминия» — «Герта».

Ставка: «Герта» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

«У «Арминии» одна из самых слабых атак в Бундеслиге (9 мячей). Всего один гол в четырех последних матчах или три в последних пяти. Забить больше одного мяча за игру в этом сезоне вообще удалось лишь раз — против «Майнца» в начале декабря (2:1). Не жду результативной игры от Билефельда и на этот раз.

Шансы «Герты» выглядят для меня предпочтительнее. Команда разгромила «Шальке» (3:0), хотя соперник исторически являлся сложным, и подняла себе настроение после Нового года. Кроме того, «Герта» в текущем сезоне в гостях набирает очки лучше, чем дома, и даже грандам ухитряется дать бой, регулярно поражая ворота. А вот в Берлине игры, наоборот, чаще всего не складываются.

Думаю, нас ждет не самая результативная игра, где «Герта» наберет очки».

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