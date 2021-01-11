Карацев — Накашима: прогноз Ярослава Перканюка на матч квалификации Australian Open

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч квалификации Australian Open Аслан Карацев — Брэндон Накашима.



Cтавка: ТБ 22 за 1.85.



«В концовке прошлого сезона Карацев поймал кураж и выиграл два челленджера подряд. К тому же россиянин ещё много раз выступал в финальных стадиях, благодаря чему значительно улучшил положение в рейтинге. На текущий момент теннисист находится на 112-й позиции, то есть в шаге от дебюта в заветном топ-100. Поэтому можно не сомневаться, что в начале сезона Карацев готов и мотивирован на все сто процентов.



Карацев выделяется уверенной и разнообразной игрой на задней линии. Он способен безошибочно держать мяч в корте, выжидая ошибок и возможности перехватить инициативу. Если нужно, Аслан может перестроиться на атакующую игру. Россиянин не имеет мощной подачи, однако он мастерски варьирует направления мяча, и этого достаточно, чтобы на первой подаче регулярно иметь высокий показатель выигранных очков. Но Карацев крайне зависим от игровой практики, и это серьёзная проблема, учитывая, что теннисист подвержен травмам.



Накашима в прошлом сезоне был у всех на слуху. Он добыл несколько громких побед, неоднократно выступал в финальных стадиях челленджеров и обратил на себя внимание. Конечно же, о Брэндоне сразу же заговорили как о будущем американского тенниса. Когда наступил спад (что было ожидаемо, учитывая, что американцу только 19 лет), Накашиму сразу же начали все подряд критиковать.



Главная проблема Накашимы в том, что он вовсе не имеет подачи. И это странно для выходца американской школы тенниса. Но Брэндон обладает отличным приёмом и уверенной игрой на задней линии. Он легко читает подачу соперников, угадывает направление и опасен на каждом приёме. В розыгрышах американец действует первым номером и пробивает по мячу только плоско.



Это именно тот поединок, где стоит ожидать большого количества брейков и затяжных розыгрышей. Оба теннисиста действуют в примерно одинаковом стиле, делая акцент на безошибочную и уверенную игру на задней линии. Трудно определиться с явным фаворитом, потому что шансы на победу равны. Не рекомендую ставить на победителя, так как это лотерея.



Ничуть не сомневаюсь, что поединок пройдёт в упорной борьбе. Поэтому предлагаю поставить на тотал больше 22», — сказал Перканюк.