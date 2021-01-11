«Эльче» — «Хетафе»: ставка Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Хетафе» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Хетафе» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.60.



«Может быть, не самая яркая вывеска у матча — «Эльче» играет с «Хетафе». «Эльче» в зоне вылета, «Хетафе» — 16-й.



У «Хетафе» достаточно серьёзные кадровые проблемы в преддверии этого матча. Помимо игровых проблем, проблем с набором очков, у «Хетафе» под вопросом Максимович и Энес Унал, Кучо Эрнандес дисквалифицирован. Тем не менее есть и прибавка. Дебютировать в этом матче может воспитанник «Барселоны» Карлес Аленья. Его взяли в аренду до конца сезона. Должен к «Хетафе» в скором времени присоединиться и Кубо, который принадлежит «Реалу», а в «Вильярреале» редко выходит на поле. «Хетафе» делает всё возможное, чтобы укрепить состав и постараться избежать вылета, как это было несколько лет назад с командой Пепе Бордаласа.



В общем, я веду к тому, что «Эльче» — соперник кусачий, непростой. Но «Хетафе» может выстроить свои знаменитые капканы. Бордалас, понимая, что с набором очков есть проблемы, постарается именно пополнить очковую копилку. Здесь уже не до качества футбола. Тем более что «Хетафе», как ни парадоксально, играет со своим конкурентом в борьбе за выживание.



Я думаю, что «Хетафе» окопается, постарается не проиграть. И ресурсов для этого у «Хетафе» предостаточно.



«Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.6. В 10 из 11 последних выездных матчей «Хетафе» в чемпионате Испании команды не обменивались забитыми мячами. Предпосылок к тому, что будет забито хотя бы два мяча, немного», — сказал Генич.