«Гранада» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Осасуна».



Ставка: победа «Гранады» с форой (0) за 1.68.



«В прошлом туре обе команды противостояли грандам. «Осасуна» на тяжёлом поле сохранила нулевую ничью против мадридского «Реала», а «Гранада» дома проиграла 0:4 «Барселоне». Но «Гранада» совсем не была настолько плоха, как можно было бы судить на основании одного лишь счёта. Красно-белые создавали голевые моменты, а у «Барселоны» залетало в первом тайме всё, что можно, и к перерыву при сравнительно равной игре счёт был 0:3. Затем «Гранада» достойно провела первые минут 15 второго тайма, но стоило Гризманну забить на 63-й минуте четвертый гол, как команды, по сути, бросили активно бороться и дальше скорее экономили силы, чем бились всерьёз.



Эти сэкономленные силы и должны помочь «Гранаде» в домашней игре с «Осасуной», которая изо всех билась полный матч с «Мадридом» и отдала на поле больше сил, чем «Гранада» против «Барселоны». Плюс «Осасуне» ещё и лететь на игру в Гранаде, а «Гранаде» никуда перемещаться не надо. Плюс у «Гранады» большая глубина состава в принципе. Плюс у «Осасуны» больше травмированных прямо сейчас. В общем, без особых колебаний ставлю тут на «Гранаду» с форой (0)», — сказал Вишневский.