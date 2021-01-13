«Манчестер Сити» — «Брайтон»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.96.



«Вице-чемпион Англии стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов очень неплохо и сумел легко переиграть «Порту», «Олимпиакос» и «Марсель». В чемпионате Премьер-лиги «небесные» после 15 туров далеки от первой позиции, которой уступают четыре балла.



Подопечные Пепа Гвардиолы записали в актив восемь викторий и пять раз сыграли вничью, что принесло 29 баллов. В трёх последних дуэлях «городские» одержали верх, переиграв в последнем туре «Челси» (3:1).



«Брайтон» стремительно идёт ко дну. За 17 туров текущего первенства АПЛ «чайки» добыли всего две победы и восемь матчей завершили миром, что принесло 17-е место в турнирной таблице. «Альбион» выделяется неплохой результативностью атаки, которая отличилась 21 раз. В последнем матче гости разделили турнирные баллы с «Вулверхэмптоном» (3:3).



В составе «МС» не выйдут на поле Агуэро, Гарсия, Карсон, Палмер, Аке, Лапорт и Торрес. У гостей в лазарете Лаллана, Уэлбек, Альсате, Биссума, Конноли и Андоне.



В этой игре хозяева явный фаворит, который не должен иметь никаких проблем в этой игре. Предполагаю, что в любом состоянии «Сити» забьёт свои дежурные 3-4 мяча, но не исключаю вариант, что могут и пропустить. Гости в таком состоянии не способны оказать сопротивление такому противнику», — сказал Мостовой.