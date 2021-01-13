КМ по биатлону — 2020/2021: прогноз на 6-й этап в Оберхофе

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



13 января

16:30 мск — спринт, мужчины.



14 января

16:30 — спринт, женщины.



15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.