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КМ по биатлону — 2020/2021: прогноз на 6-й этап в Оберхофе

КМ по биатлону — 2020/2021: прогноз на 6-й этап в Оберхофе
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С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Расписание соревнований выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований

13 января
16:30 мск — спринт, мужчины.

14 января
16:30 — спринт, женщины.

15 января
16:30 — эстафета, мужчины.

16 января
16:45 — эстафета, женщины.

17 января
14:30 — масс-старт, мужчины
17:00 — масс-старт, женщины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.

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