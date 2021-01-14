«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Сибири» за 1.55.



«В предыдущем туре «Сибирь» уступила дома «Салавату» и закопала себя ещё глубже в вопросе выхода в плей-офф. Правда, можно не сомневаться, что новосибирцы будут цепляться до конца, и даже если шансов не останется вовсе, у гендиректора клуба Кирилла Фастовского большой опыт по умению заставить играть тогда, когда это уже никому не нужно. Поэтому с «Куньлунем» битва будет, и в битве этой сибиряки – фавориты.



И тут есть одно интересное но. Анализ оставшихся в регулярном чемпионате игр у «Сибири» и его основного конкурента из Нижнего Новгорода показывает, что у сибиряков график на порядок легче. То есть практически нет непроходных и убойных «олигархов», которые к концу «регулярки» будут закатывать в асфальт все, что шевелится. А вот у «Торпедо» таких соперников – сплошь да рядом. То есть для «Сибири» еще ой как не все потеряно. И терять очки с «Куньлунем» никак нельзя.



Именно этот факт не только заставляет считать хозяев фаворитами грядущего матча, но и во многом предопределяет итоговый результат. Китайские товарищи, конечно, нынче тоже немного приподнялись, но совсем немного. То есть уже не лежат на льду лицом вниз, а пытаются приподняться на локтях. В принципе в таком положении они могут создать проблемы не самым сильным клубам КХЛ и «Сибири» наверняка создадут. Но будем надеяться, что новосибирцы героически преодолеют и их, и то, что сами создадут себе своими руками на ровном месте. И в итоге наберут два очка, причём даже в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.