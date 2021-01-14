«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.90.
«Если бы хоккей строго подчинялся математическим законам, то букмекеры давно бы побирались у трех вокзалов, а игроки морально разлагались на Багамах. Казалось бы, все просто: «Салават» наваливает семь шайб «Ак Барсу», «Ак Барс» обыгрывает в гостях «Барыс». Стало быть, «Салават» должен разорвать «Барыс» на ветошь, накидав казахстанским «кошкам» двухзначное число шайб. Но, как говорится, «не все так просто в этом мире, Маша!». И казахстанская команда не только не собирается отгребать от уфимцев полтора десятка шайб, но как бы и сама не пощипала юлаевцев.
Предпосылки к этому, конечно же, есть – и тут нам опять не обойтись без математики. Несмотря на то что общее преимущество по числу побед в междусобойчиках принадлежит «Салавату», в данной паре сложилась такая ситуация, что на три хозяйские победы в среднем приходится одна гостевая. То есть при всем текущем величии «Салавата» (пять побед в шести последних матчах) и продолжающемся «расколбасе» в стане «Барыса», не позволяющем ему подняться выше восьмого места на Востоке шансов у хозяев грядущего поединка оказывается немало.
Ну, совсем хоронить разыгравшихся в последнее время уфимцев мы не станем. И даже предскажем им победу. Но не в основное время, а за его пределами. А в основное время нас ждет захватывающее и перенасыщенное голами зрелище», — сказал Лебедев.
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