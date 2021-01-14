«Реал» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании.



Ставка: победа «Реала» и меньше 5 мячей в матче за 1.90.



«Второй полуфинал Суперкубка Испании. «Барселона» уже в финале. Все ждут, что выйдет и «Реал». Но «Барсе» с большим трудом далась победа. Думаю, и «Атлетик» постарается дать бой «Реалу».



Но всё-таки, как мне видится, Бильбао будет сложнее, чем «Сосьедаду». У «Атлетика» только что сменился тренер, который планирует менять концепцию футбола, возможно, и схема в центре поля будет меняться. Поэтому сейчас Бильбао в процессе перестройки находится. Да и состав, откровенно говоря, у «Атлетика» не самый мощный. И крепиться моментально будет сложно, учитывая, как формируется состав баскского клуба. Там только своих берут.



«Реал» же обычно такие игры плей-офф проводит здорово, часто на классе побеждает. И мне кажется, что и здесь он сыграет очень прагматично, правильно. Свой гол наверняка найдёт, а в обороне отработает по максимуму.



Но возьму ставку с запасом — победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча», — сказал Титов.

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