«Реал» — «Атлетик». Прогноз: гордые баски сорвут Зидану «класико» в Суперкубке Испании

14 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик» 14 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик» 14 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча полуфинала Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик» (14.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Добрались до середины января, большинство ведущих футбольных стран взялись за национальные кубки. В Испании всё гораздо веселее. Тут будет сыгран Суперкубок, причём в необычном формате. На трофей претендуют сразу четыре клуба. Причина на поверхности — коронавирус.

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Из-за пандемии провести финал Кубка Испании сезона-2019/2020 в назначенный срок не удалось, он состоится только в апреле. Потому Суперкубок разыграют в формате финала четырёх: финалисты национального Кубка плюс два лучших клуба по итогам минувшего сезона Ла Лиги. То есть «Реал» и «Барселона».



Второй полуфинал состоится 14 января. В Малаге на стадионе «Ла Росаледа» сойдутся «Реал» и «Атлетик» из Бильбао, начало — в 23:00 мск. Меньше месяца назад соперники пересекались в Ла Лиге. 16 декабря мадридцы в родных стенах выиграли со счётом 3:1, хотя оказались на грани осечки.



Они остались в большинстве уже на 13-й минуте, Рауль Гарсия получил две жёлтые карточки. Однако в компенсированное время при счёте 2:1 могли пропустить. Весга выскочил на один на один с Тибо Куртуа, но плохо пробил. В ответной атаке Карим Бензема оформил третий мяч и снял все вопросы.

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Баски продолжают буксовать. На дворе середина января, а они до сих пор ни разу не выигрывали в двух матчах подряд. И это при том, что отвлекаться на еврокубки не нужно, ведь команда туда не попала. Понятно, что при таких результатах рассчитывать на зону Лиги Европы затруднительно.

Сейчас красно-белые располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Примеры, имея в активе 21 очко. Отставание от идущей шестой «Севильи» составляет девять пунктов. Вырисовывается ещё один финиш в серединке, а потому Суперкубок и Кубок Испании становятся для «Атлетика» ключевыми турнирами.



Подопечные Марселино Гарсии Тораля пропустили минувший тур из-за погодных условий. Соответственно, на поле не выходили с 6 января. «Реал» же на тяжёлом газоне в Памплоне мучился с «Осасуной». Ничего хорошего из этого не вышло — моментов фактически не имели, закончили без голов (0:0).

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Букмекеры отдают внушительное преимущество действующему чемпиону Испании, что вызывает определённые вопросы. У «Атлетика» по сравнению с декабрьской встречей новый тренер, причём весьма хороший. Марселино отлично показал себя в «Вильярреале» и «Валенсии», а из-за переноса игры с АТМД имел дополнительное время на тренировочную работу.



На наш взгляд, тут вполне возможна сенсация. У «Реала» по-прежнему не будет Родриго и Карвахаля, да и в целом в последние недели подопечные Зинедина Зидана выглядят довольно натужно. Если номинальным гостям будет сопутствовать удача, возможны сюрпризы. Можно даже рассмотреть проход «Атлетика» за 3.32.



Варианты попроще — Х2 за отличный коэффициент 2.29 и Ф2 (+1) за 1.73. До игры в первом круге нынешнего сезона «сливочные» обыгрывали клуб из Бильбао с разницей более чем в один мяч лишь в одном из восьми случаев. Если «Реал» и пробьётся в финал, то сделает это с большим трудом. Запаса в действиях мадридцев не просматривается.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик» 14 января 2021 года

«Реал» традиционно испытывает серьёзные проблемы с басками. Мадридцы сейчас не в лучшем состоянии, в трёх предыдущих турах Ла Лиги добыта лишь одна победа. Карвахаль и Родриго лечатся. «Атлетик» сменил главного тренера, а Марселино умеет выстраивать симпатичные команды за короткий промежуток времени. Пожалуй, действующего чемпиона тут ждут трудности.



Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1) за 1.73.