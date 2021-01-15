«Динамо» М – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 2.22.



«Удивительное рядом: регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую, а недавние соседи по дивизиону, игравшие иногда и по шесть матчей за год, не считая плей-офф, в этом сезоне ещё не встречались. То есть примерить и «взвесить» соперников не виртуально, а на основании предыдущих междусобойчиков никакой возможности нет.



Но тут нельзя не вспомнить, что в предыдущем туре нижегородцы устроили «большой переполох в маленьком Китае», сиречь в Балашихе, обыграв, да ещё в основное время, тамошний «Авангард», да ещё накидав ему целых пять шайб. Но если вы думаете, что теперь «автозаводцы» воспарят, как птица Феникс, то сильно ошибаетесь. Тут как раз всё наоборот: нижегородцы выйдут на матч с бело-голубыми хоть совсем немного, но расслабленными. Но крикуновцам и этого хватит.



У «Динамо» бывают проблемы, и немалые, с командами выше рангом, а таких сейчас в каждой конференции минимум две. С равными соперниками бывает и так, и этак. Но нижестоящих, за редким исключением, москвичи всё-таки поколачивают. А «Торпедо», как ни крути, нижестоящие, и хоть иногда задают бело-голубым трёпку, но, как правило, это происходит в Нижнем Новгороде. А в столице-матушке торпедовцы скромны, аки монашки, и на старших в основном не тявкают. Бывает, конечно, «Авангард» в Балашихе, но не каждый же день.



Поэтому можно достаточно смело предполагать домашнюю победу «Динамо» и продление его победной серии до трёх матчей. Причём победа эта будет одержана в основное время и с приятным глазу преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.