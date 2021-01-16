«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 19-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Лестера» за 1.79, тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Ральф Хазенхюттль и его «святые», сумевшие обыграть чемпиона Англии, намерены и дальше штурмовать высоты таблицы АПЛ. Если «лисы» Роджерса будут побеждены, то «Саутгемптон» ворвётся зону ЛЧ. Правда, команда в последних пяти матчах забила всего два гола, но и пропустила столько же. И поражение в этих пяти встречах лишь одно — 0:1 в матче с «Ман Сити».



«Лестер», наоборот, провёл весьма результативный отрезок в 5 игр. 11 голов, победа над «Тоттенхэмом», результативная ничья с МЮ. Так что именно эта команда — фаворит предстоящей встречи. Победа поднимет шансы «Лестера» в чемпионской гонке. Роджерс будет играть только на победу. И крупную».