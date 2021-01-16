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Биатлон сегодня: календарь гонок 16.01.2021, где смотреть онлайн, во сколько начало

Биатлон сегодня: календарь гонок 16.01.2021, где смотреть онлайн, во сколько начало
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С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований

16 января
16:45 — эстафета, женщины.

17 января
14:30 — масс-старт, мужчины
17:00 — масс-старт, женщины.

В общем зачёте Кубка мира по биатлону у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.

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