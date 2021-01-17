«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлэс»: прогноз Ильи Казакова на матч 19-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлэс».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Манчестер Сити» за 1.75.

«Жду уверенной победы фаворита. Команда Гвардиолы выигрывает матч за матчем и почти не пропускает. Отставание от лидеров чемпионата Англии сейчас минимальное, а ведь они встречаются в этом туре. Взял бы ИТБ1 (2.5). Мне кажется, верховые матчи между этими соперниками в последнее время должны принести радость болельщикам «Манчестера» в очередной раз.



Менее 2.5 гола «Сити» в матчах между этими клубами не забивает. Поэтому возьму ИТБ1 (2.5) в этой игре. Лондонцы понимают расклад сил и вряд ли станут упираться».