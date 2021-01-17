Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлэс»: прогноз Ильи Казакова на матч 19-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлэс»: прогноз Ильи Казакова на матч 19-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлэс».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Манчестер Сити» за 1.75.

«Жду уверенной победы фаворита. Команда Гвардиолы выигрывает матч за матчем и почти не пропускает. Отставание от лидеров чемпионата Англии сейчас минимальное, а ведь они встречаются в этом туре. Взял бы ИТБ1 (2.5). Мне кажется, верховые матчи между этими соперниками в последнее время должны принести радость болельщикам «Манчестера» в очередной раз.

Менее 2.5 гола «Сити» в матчах между этими клубами не забивает. Поэтому возьму ИТБ1 (2.5) в этой игре. Лондонцы понимают расклад сил и вряд ли станут упираться».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021