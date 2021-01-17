«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 19-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.99.



«В Москве красота! Минус 20 за бортом, и фантастические абсолютно виды. Жара будет на «Энфилде» — «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» при судействе Пола Тирни.



Мне кажется, как раз его нужно отметить, как решающий аргумент в этой игре. Это человек, который раздает карточки. Да, он был миролюбивым в матче «Тоттенхэм» — «Фулхэм», сделав всего лишь три предупреждения, но как только топы берутся за дело, то Тирни тоже достает желтые карточки. При его судействе в матче «МЮ» — «Эвертон» — 6 желтых карточек, «Челси» — 6, «Ливерпуль» — 5, «Арсенал» — 5. Словом, он гуляет, когда играют топы. Поэтому Тирни будет на авансцене и в этой игре, тем более, что ему есть что сказать Юргену Клоппу после той критики, которая ему досталась, если мы вспомним матч «Ливерпуля» и «Астон Виллы».



Тотал больше 4.5 карточки, мне кажется, в этой встрече точно есть. Нас ожидает битва – «Юнайтед» может оторваться на 6 очков от «Ливерпуля», поэтому «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя проигрывать. Будет много эмоций, борьбы и желтых карточек».