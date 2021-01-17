«Ман Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.79.

«У «Сити» три матча с 13 по 20 января (этот – второй), и вполне логично, что команда Гвардиолы играет экономно. Она в принципе так действует в этом сезоне, и града голов от нее уже давно никто не ждёт. Вполне вероятно, и этот матч пройдет в похожем ключе.



Понятно, что подавляющее преимущество во всех компонентах игры будет за хозяевами, вопрос только в том, во сколько голов это выльется.



«Пэлас» хорошо организован и всецело заточен на контратаки. С «Ливерпулем» «орлы» захотели сыграть более открыто и получили 0:7. Думаю, здесь ничего подобного не случится. «Сити» наверняка одержит дежурную победу, но на бомбардирские рекорды претендовать снова не захочет».