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«Ман Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Ман Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.79.

«У «Сити» три матча с 13 по 20 января (этот – второй), и вполне логично, что команда Гвардиолы играет экономно. Она в принципе так действует в этом сезоне, и града голов от нее уже давно никто не ждёт. Вполне вероятно, и этот матч пройдет в похожем ключе.

Понятно, что подавляющее преимущество во всех компонентах игры будет за хозяевами, вопрос только в том, во сколько голов это выльется.

«Пэлас» хорошо организован и всецело заточен на контратаки. С «Ливерпулем» «орлы» захотели сыграть более открыто и получили 0:7. Думаю, здесь ничего подобного не случится. «Сити» наверняка одержит дежурную победу, но на бомбардирские рекорды претендовать снова не захочет».

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