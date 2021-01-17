«Интер» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на матч 18-го тура Серии А

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус».



Ставка: ничья за 3.60.

«Интеру» не повезло в еврокубках минувшего сезона, где только в финале команда упустила победу в Лиге Европы, уступив «Севилье». В новом первенстве миланский клуб стартовал в Лиге чемпионов, где занял последнее место в группе после ничьи с донецким «Шахтером» (0:0).



В текущем сезоне Серии А Милан добыл 11 викторий и четыре раза сыграл вничью, что принесло 37 очков и второе место. Два последних тура черно-синие провалили, уступив «Сампдории» (1:2) и разделив турнирные баллы с «Ромой» (2:2).



Действующий чемпион Италии пока на непривычном четвертом месте. За 16 матчей «Ювентус» записал в актив девять викторий, что соответствует 33 баллам и четвертой позиции. В последней игре туринский клуб на своем поле переиграл «Сассуоло» (3:1).



У хозяев не сыграют Весино, Дарминан и Пинамонти. В составе «Ювентуса» не выйдут на поле Рафиа, Диабала, Исраэль, Кьеза и Маккенни. В изоляции с коронавирусом Алекс, Де Лигт и Куадрадо.



«Ювентус» может собраться и показать достойный футбол, так как он это сделал в игре с «Миланом». «Интер» наверняка возьмет эту игру на вооружение и внимательно изучит все ошибки земляков.



Ожидаю ничью, на что и заиграю ставку".