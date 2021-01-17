«Барселона» — «Атлетик»: какой канал покажет в прямом эфире, где смотреть матч

17 января состоится матч финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.



Букмекеры уверены, что матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Б 17 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71.



Итоговая победа «Барселоны» доступна за 1.38, успех «Атлетика» идёт за 3.30.