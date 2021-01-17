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«Фулхэм» — «Челси»: результат матча 16.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Фулхэм» — «Челси»: результат матча 16.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Встреча завершилась победой «аристократов» со счётом 1:0.

На 44-й минуте матча хозяева остались вдесятером. Защитник Энтони Робинсон в подкате прыгнул в ноги капитану «аристократов» Сесару Аспиликуэте и получил прямую красную карточку.

Единственный гол был забит на 78-й минуте матча — полузащитник гостей Мэйсон Маунт подкараулил отскок мяча от вратаря «Фулхэма» Альфонса Ареола и в касание неотразимо пробил в нижний угол ворот.

Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1530 рублей. Успех «Фулхэма» оценивался в 7.00, ничья — в 4.60.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.90, а удаление — за 4.50.

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