«Ливерпуль» — «МЮ»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч АПЛ
Сегодня, 17 января, «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в матче АПЛ. Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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