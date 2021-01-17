«Питтсбург» — «Вашингтон»: трансляция матча, где смотреть онлайн, во сколько начало

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», также игру можно посмотреть на сервисе «Яндекс.Эфир».
Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Вашингтона» идёт за 2.47.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 17 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 10.00.
Итоговая победа «Питтсбурга» идёт за 1.95, победа «Вашингтона» тоже оценена в 1.95.
- 17 января 2021
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