«Ак Барс» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 3 шайбы за 1.89.



«В каждом игровом дне бывают матчи трудные для прогноза, а бывают весьма легкие. В большом игровом дне 19 января, когда будет сыграно аж 11 матчей (вопрос: зачем — при пустых дня 18 и 20 января, — оставим на совести авторов календаря), этот матч является самым легким. Даже легче легкого.



В Казань рижане приезжают с действующей серией из пяти поражений. Проигрывают «краповые» всем, отнюдь не только командам из «первой линии». А тут будет не то, что первая линия, а даже впереди нее. Да еще на ее «поляне».



Иными словами, помешать «Ак Барсу» обыграть Ригу может только сам «Ак Барс». Его самоуспокоенность и самоуверенность. В принципе, в этих качествах нет ничего плохого, но не в больших количествах. Другое дело, что удачно бороться с этим Дмитрию Квартальнову удается не всегда. И пару-тройку поражений «Ак Барса» на фоне повышенной самоуверенности мы в этом сезоне уже видели.



Надеюсь, на этот раз воинствующего пофигизма в игре «больших татар» мы не увидим. Сильно перетруждаться им все равно не придется – не тот соперник. Хотелось бы, чтобы казанцы все вопросы закрыли в первом периоде, и дальше играли бы в свое удовольствие. Именно это мне кажется самым подходящим вариантом для прогноза.



Итак, спокойная и даже ленивая домашняя победа «Ак Барса» с преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.