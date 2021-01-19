«Лестер» — «Челси»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ!
19 января в матче 18-го тура АПЛ сыграют «Лестер» и «Челси». Начало матча — в 23:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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