Победа «Лестера» над «Саутгемптоном» в АПЛ принесла клиенту «Фонбет» 2,17 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Он поставил 1,25 млн рублей на то, что хозяева поля смогут одержать победу. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.73.



Интуиция не подвела игрока. «Лестер» выглядел лучше и заслуженно победил. Счёт открыл на 37-й минуте матча Джеймс Мэддисон. Юри Тилеманс вырезал передачу в штрафную на Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину.



На 95-й минуте нападающий Харви Барнс установил окончательный счёт в матче, реализовав выход один на один с вратарём гостей. Встреча завершилась победой «лис» со счётом 2:0.



Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 162 500 рублей.