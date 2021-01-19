Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Победа «Лестера» над «Саутгемптоном» в АПЛ принесла клиенту «Фонбет» 2,17 млн рублей

Победа «Лестера» над «Саутгемптоном» в АПЛ принесла клиенту «Фонбет» 2,17 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Он поставил 1,25 млн рублей на то, что хозяева поля смогут одержать победу. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.73.

Интуиция не подвела игрока. «Лестер» выглядел лучше и заслуженно победил. Счёт открыл на 37-й минуте матча Джеймс Мэддисон. Юри Тилеманс вырезал передачу в штрафную на Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину.

На 95-й минуте нападающий Харви Барнс установил окончательный счёт в матче, реализовав выход один на один с вратарём гостей. Встреча завершилась победой «лис» со счётом 2:0.

Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 162 500 рублей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021