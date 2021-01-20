«РБ Лейпциг» — «Унион»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Унион».



Ставка: победа «Униона» с форой (+1) за 1.95.



«Унион» — это команда-открытие нынешнего сезона в Бундеслиге. Берлинцы сейчас идут на пятом месте всего на одно очко, отставая от зоны Лиги чемпионов. Понятно, что никто недавно себе представить не мог такого расклада и таких событий. «Унион» добился большого количества впечатляющих результатов в нынешнем сезоне. Не далее как в минувшем туре «Унион» со счётом 1:0 дома выиграл у «Байера», а раньше команда обыгрывала или играла вничью с другими топовыми соперниками. Практически у всех «Унион» в нынешнем сезоне отбирал очки. Периодически команда теряет очки в матчах с равными по силе соперниками, но в целом ее успех впечатляет.



«Лейпциг» сейчас находится не в самой оптимальной форме. Команда два тура назад уступила дома 1:3 дортмундской «Боруссии», а в минувшем туре сыграла в гостях с «Вольфсбургом» 2:2, упустив возможность обогнать «Баварию» в турнирной таблице.



Чего ждать от команд в отчётном поединке? Безусловно, «Лейпциг» является фаворитом, но мне кажется, что вряд ли хозяева сумеют обыграть «Унион» крупнее, чем в один мяч. Никому из лидеров «Унион» в этом сезоне не проигрывал крупнее, чем в один мяч. Мы видим, что «Унион» умеет держать удар.



Я бы не исключал как минимальную победу хозяев, так и то, что «Унион» сумеет отобрать у «Лейпцига» очки. Как знать, может, сумеет одержать выездную победу. Я бы рискнул поставить на гостей с форой (+1) за коэффициент 1.95. Я предполагаю, что «Унион» сумеет набрать очки, но оставляю определённую вероятность для возврата в том случае, если «Лейпциг» одержит победу с разницей в один мяч.



Я думаю, что нас ждёт достаточно закрытая игра. Ставить на тотал я не буду, потому что, как знать, может, соперников прорвёт, как мы увидели это, неожиданно для меня, в предыдущем поединке «Лейпцига» с «Вольфсбургом», хотя обычно эти команды играют низовые матчи», — сказал Симонов.