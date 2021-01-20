«Марсель» — «Ланс»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги 1

Комментатор и ведущий Матч ТВ Александр Неценко дал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «Ланс».



Ставка: обе забьют за 1.88.



«Текущая форма «Марселя» не впечатляет — 1 победа в 6 турах. А тут предстоит играть отложенный матч с «Лансом», который расслаблен и спокойно чувствует себя в середине таблицы, не преследуя никаких целей, кроме как удержаться в лиге 1. В Провансе всё полыхает после поражения от аутсайдера турнира «Нима» (1:2). Президент клуба Эйро напихал всей команде за позорный результат, наказал всем легионерам учить французский, добавив, что все, кто не хочет отдаваться за «Марсель», могут уже зимой валить на все четыре стороны.



В «Лансе» же тишь да благодать, хотя Какута с «Нантом» умудрился не забить свой первый пенальти из шести за сезон. Зато исправился в концовке, забил с игры и добыл ничью (1:1). В атаке у кроваво-жёлтых полный комплект. Вместе с Какута будут творить Сотока и Ганаго, в запасе талантливый Калимуэндо. И вообще против больших команд, которые дают «Лансу» пространство, он частенько забивает, и не раз.



Вспомним, что этот матч перенесён, а значит, пришедший Лирола сыграть не сможет. То есть «Марсель», при травме Амави, остался с парой японских крайних защитников — слабым Нагатомо и утомлённым Сакаи. Дисквалифицирован столп обороны Гонсалес, на его месте сыграет раскритикованный Виллаш-Боашем Балерди. Стротман уже уехал, по Сансону ведутся переговоры с «Астон Виллой», поэтому его состояние неизвестно. Но хотя бы вернётся в ворота Манданда. В общем, есть ощущение, что «Марсель» обязательно постарается взять своё, но на свой гол «Ланс» наиграет. Уж слишком симпатичная у него команда».