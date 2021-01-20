«Шальке» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке» — «Кёльн» в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.
«Матч, который, на мой взгляд, превратится в торжество оборонительного футбола. Ситуация в «Шальке» всем понятна. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы её осознать. И в общем-то, как только эта команда пытается играть хоть в какой-то открытый футбол, это заканчивается плачевно. Так что, думаю, даже дома против «Кёльна» «Шальке» не будет показывать открытый футбол. Скорее всего, будет очень осторожная игра.
«Кёльн» может устроить и ничья в этой встрече. «Шальке» будет искать какую-то возможность для контратаки. Другие варианты, честно говоря, я не очень себе представляю.
Мне кажется, ставка на низ очень хороша. Тотал меньше 2.5 мяча за 1,72. 1:0, 0:0, 0:1, может быть, и победа в два мяча — 2:0, но вряд ли больше», — сказал Андронов.
- 20 января 2021
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:48
-
08:46
-
08:42
-
08:00
-
07:22
- 19 января 2021
-
23:02
-
21:30
-
21:00