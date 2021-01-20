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«Шальке» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

«Шальке» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке» — «Кёльн» в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.

«Матч, который, на мой взгляд, превратится в торжество оборонительного футбола. Ситуация в «Шальке» всем понятна. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы её осознать. И в общем-то, как только эта команда пытается играть хоть в какой-то открытый футбол, это заканчивается плачевно. Так что, думаю, даже дома против «Кёльна» «Шальке» не будет показывать открытый футбол. Скорее всего, будет очень осторожная игра.

«Кёльн» может устроить и ничья в этой встрече. «Шальке» будет искать какую-то возможность для контратаки. Другие варианты, честно говоря, я не очень себе представляю.

Мне кажется, ставка на низ очень хороша. Тотал меньше 2.5 мяча за 1,72. 1:0, 0:0, 0:1, может быть, и победа в два мяча — 2:0, но вряд ли больше», — сказал Андронов.

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