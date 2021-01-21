«Ак Барс» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Локомотив».
Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.52.
«Ак Барс» лидирует, понимаешь, в КХЛ, рвёт всех на ветошь, рубит в мелкую капусту, потом вдруг бац – и 1:7 в Хабаровске. Снова рвёт и мечет, сносит головы пачками, вдруг хлоп – 3:7 в Уфе. Опять всех в лохмотья и лоскуты, у соперников из ушей валит чёрный, едкий дым – и тут 4:5 от Риги. Дома. После чего Дмитрий Квартальнов как честный человек должен был остричься наголо и стоять на коленях на площади Тукая, прося прощения у всех прохожих.
Радует одно: после таких поражений тренерский штаб вместе с клубным руководством вставляют всей команде такой стержень от земли до неба, раскалённый добела, что его обычно хватает на победную серию матчей этак в пять-семь. Иногда даже больше. В этом смысле «Локомотиву» страшно не повезло. Мало того что команда после шикарной победы над ЦСКА угодила в какую-то функциональную яму, проиграв два следующих матча с общим счётом 1:8. Так ещё и приезжает к свежестержненосному «Ак Барсу», который после политико-воспитательной работы просто воет от желания кого-нибудь перекусить надвое.
У вас есть сомнения по поводу исхода матча? У меня – нет. «Ак Барс» даже на одной злости победит, в основное время и с преимуществом не менее чем в две-три шайбы», — сказал Лебедев.
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