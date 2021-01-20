«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз: казанцы помогут «Динамо» в борьбе за третье место Запада

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Локомотива» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» 21 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Локомотив» Ярославль (21.01.2021)

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На четверг, 21 января, запланированы аж девять матчей. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» сразится с «Локомотивом». И это центральная игра дня. Во-первых, праздник для любителей ностальгии. Именно эти команды сыграли в первом финале Кубка Гагарина.

Во-вторых, соперники высоко располагаются в турнирной таблице. Лидер Восточной конференции против третьего коллектива Запада — звучит отлично. Правда, обе команды накануне проиграли. В случае с казанцами ничего страшного не случилось. Они фактически сняли вопрос с первым местом на Востоке.

Отрыв от идущего вторым «Авангарда» составляет аж 11 баллов. Учитывая двухочковую систему и завершение регулярного чемпионата, обострение интриги произойдёт только при форс-мажорных обстоятельствах. Потому нехватка мотивации в проходных играх вполне может проявляться.

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Во вторник дома уступили рижскому «Динамо» (4:5 ОТ). Состав оказался близок к оптимальному, однако лидеры явно себя берегли. В первую очередь, в защите. Подопечные Петериса Скудры взяли своё благодаря желанию и напору. И спецбригады помогли — две шайбы пришли в большинстве.

У ярославцев проблемы серьёзнее. Похоже, яркая победа над ЦСКА (3:0) отняла слишком много сил и эмоций. Ведь следом случились два поражения со счётом 1:8: 0:4 в Челябинске и 1:4 в Магнитогорске. Оба раза действительно действовали бледно. Единственную шайбу забросили в меньшинстве.

Да и вообще самые острые моменты создавали именно в формате «4 на 5». В равных составах мало что получалось. Третье место Запада сохранили, но московское «Динамо» теперь отстаёт всего на два пункта. А ведь есть ещё «Йокерит», который по потерянным очкам находится совсем рядом. Так что преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина не гарантировано.

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Понятно, что «Локомотив» — куда более серьёзный раздражитель для «Ак Барса», чем рижское «Динамо». А ведь до вторника казанцы выиграли на своём льду 14 поединков кряду. И ярославцы в двух предыдущих случаях покинули Татарстан без очков — 3:5 в 2018 году и 0:3 в 2019.

Мы бы выбирали между «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 2.00 и 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.74. С атакой у подопечных Дмитрия Квартальнова всё в порядке, забивают достаточно. «Железнодорожники» тоже будут крайне злы после двух разгромов подряд. Потому ждём боевого хоккея, при котором шансы хозяев кажутся выше.

Во-первых, свой лёд. Во-вторых, отсутствие перелётов. Всё же «Локомотив» проведёт третью гостевую встречу за пять суток, нагрузка солидная. Ну и состав у хозяев всё же немного покрепче. Ждём чего-то вроде 3:2 или 2:2.

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 января 2021 года

«Ак Барс» фактически решил вопрос с первым местом в конференции. Накануне валял дурака и проиграл рижскому «Динамо» в овертайме, но «Локомотив» куда более серьёзный раздражитель. Ярославцы потерпели два поражения подряд с общим счётом 1:8, третья строчка на Западе под угрозой. Ждём боевого хоккея, в котором шансы казанцев всё же смотрятся выигрышнее.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.74.